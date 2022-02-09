Александр Логинов

Александр Логинов не будет тренироваться в Саратове – инфраструктуры нет и климат не тот. Сегодня, 9 февраля, об этом, отвечая на вопрос корреспондента «Комсомольской правды-Саратов» заявил первый замминистра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрей Абрашин.

- Мы все прекрасно знаем, что у Александра Логинова есть контракт. Безусловно, мы бы хотели с ним поговорить на эту тему, однако есть определенные факторы… Для занятий на том профессиональном уровне, на котором сейчас находится Александр, необходимы определенные условия, климатические и инфраструктурные. Плюс мы должны понимать, что Логинов входит в состав сборной России и на его решения имеет влияние ее тренер.

Мы конечно очень гордимся нашим соотечественником Александром Логиновым, видим огромную поддержку ему со стороны населения. Когда он приедет в Саратов, мы с ним обязательно пообщаемся, устроим встречу с воспитанниками спортшкол и с губернатором тоже, - заявил Абрашин.

Напомним, мама спортсмена в беседе с корреспондентом "КП-Саратов" рассказала, что Логинов планирует заехать после Олимпиады в Пекине домой, в Саратов.

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