В Ивантеевском районе из-за неисправной проводки загорелся дом

Фото: ГУ МЧС - Саратов

Вчера, 8 февраля, в Ивантеевском районе Саратовской области из-за неисправной проводки загорелся дом. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Сообщение о возгорании поступило в 13:51 из поселка Знаменский. Дежурному сообщили о пожаре в частном деревянном доме, площадь которого составила 120 квадратных метров.

Причиной пожара стало замыкание электропроводки. На тушение выезжали 2 экипажа пожарных, им помогали бороться с огнем две местные водовозки.

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