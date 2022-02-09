Норийные башни, мурал и кортен на новой Набережной Саратова: Рассказываем, что это и для чего нужно

Проект мэрии по изменению облика норийных башен на набережной

В мэрии Саратова рассказали о планах по изменению облика двух норийных башен на новом участке набережной Саратова. На эстакаде между ними разместят мурал про хлеб.

Рассказываем, что это значит.

Норийные башни - это специальные сооружения, которые входят в комплекс зерноперерабатывающего оборудования Саратовского комбината хлебопродуктов, который расположен между улицами Дегтярная и Большая Садовая. Башни соединяет эстакада. Все это сооружение находится на участке Новой набережной от 2-й Садовой до Большой Садовой, который предполагается благоустроить уже в 2022 году.

Комитет по архитектуре саратовской мэрии подготовил предложение по реконструкции объекта.

Эстакаду, которая в сегодняшнем положении будет мешать проезду и проходу горожан по прогулочной зоне предполагается поднять на 4,5 метра вверх. Сами башни предлагается обшить кортеном - легированной сталью, устойчивой к атмосферной коррозии, меняющей оттенок покрытия с течением времени. Эстакаду хотят обшить черным профилированным металлом и разместить на его поверхности мурал «Хлеб всему голова» (мурал - большое изображение, которое художник наносит на стену).

- Новый фасад может быть дополнен архитектурной подсветкой, что при применении перфорированных фасадных панелей превратит промышленный объект в украшение Новой набережной Саратова, - сообщили в мэрии.

Продолжение саратовской набережной стало возможным после того, как председатель Госдумы Вячеслав Володин презентовал концепцию развития этой зоны председателю правительства России Михаилу Мишустину, когда тот посещал Саратов в 2021 году.

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