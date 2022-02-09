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Общество9 февраля 2022 7:14

В Саратове поменялся маршрут автобуса до аэропорта «Гагарин»

Появились новые остановки
Наталия Калинина
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С 14 февраля В Саратове изменяется маршрут автобуса № 200, который идет от стадиона «Волга» до аэропорта «Гагарин». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Автобусы отходят от стадиона «Волга в Саратове по следующему расписанию: 4:30, 9:30, 14:30.

От аэропорта «Гагарин» транспорт стартует в 7:00, 12:00 и 17:00.

Движение автобусов по пригородному маршруту №200 будет проходить через новые остановки:

- «Дубки»;

- «Липовский разъезд»;

- «Расловка 1-я»;

- «Переезд»;

- «Сабуровка»;

до конечного остановочного пункта «Аэропорт «Гагарин».