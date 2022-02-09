В Татищевском районе сгорел строительный вагончик

Фото: ГУ МЧС - Саратов
Вчера, 8 февраля, в Татищевском районе Саратовской области сгорел строительный вагончик. ОБ этом сообщает ГУ МЧС региона.
Возгорание было зафиксировано в 10:50 в селе Слепцовка. На пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в цельнометаллическом вагончике, который использовался как гараж и стоял возле дома.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров, сгорели вещи внутри. Причиной пожара стало короткое замыкание. На место выезжали два экипажа.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.