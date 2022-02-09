Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 7:06

В Татищевском районе сгорел строительный вагончик

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГУ МЧС - Саратов

Фото: ГУ МЧС - Саратов

Вчера, 8 февраля, в Татищевском районе Саратовской области сгорел строительный вагончик. ОБ этом сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание было зафиксировано в 10:50 в селе Слепцовка. На пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в цельнометаллическом вагончике, который использовался как гараж и стоял возле дома.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров, сгорели вещи внутри. Причиной пожара стало короткое замыкание. На место выезжали два экипажа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.