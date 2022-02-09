В Татищевском районе сгорел строительный вагончик

Фото: ГУ МЧС - Саратов

Вчера, 8 февраля, в Татищевском районе Саратовской области сгорел строительный вагончик. ОБ этом сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание было зафиксировано в 10:50 в селе Слепцовка. На пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в цельнометаллическом вагончике, который использовался как гараж и стоял возле дома.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров, сгорели вещи внутри. Причиной пожара стало короткое замыкание. На место выезжали два экипажа.

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