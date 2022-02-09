Дворы Саратова убирают от снега 1695 коммунальщиков

На сегодня, 9 февраля, Саратов от снега убирают 5924 рабочих и 604 единицы техники. На дороги федерального, регионального и местного значения вышли 298 единиц техники.

Дворы убирают 1695 дворников и 105 спецмашин, на обслуживание объектов социальной сферы вышли 95 единиц техники и 823 коммунальных работника.

Снег вокруг объектов торговли расчищают 106 машин спецтехники и 3166 рабочих, о чем сообщает городская администрация.

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