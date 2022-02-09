Уборка снега

Сегодня, 9 февраля, в региональной Госавтоинспекции водителей Саратовской области предупредили о тумане и гололеде.

- Снег серьезно ухудшает сцепление колес с дорожным покрытием, а тормозной путь при этом увеличивается, поэтому очень важно не превышать скорость, быть аккуратнее с перестроениями и обгонами. Тормозить нужно плавно и заранее, потому что резкое движение руля может развернуть автомобиль поперек дороги. Нельзя пренебрегать ремнем безопасности, - пишут автоинспекторы.

Пешеходам также нужно быть внимательнее при переходе проезжей части.

- Смотрите по сторонам, не делайте резких движений, будьте предсказуемы. На одежде лучше иметь светоотражающие элементы, - предупреждает ГИБДД.

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