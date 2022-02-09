Водопровод ООО «КВС» снова прорвало в центре Саратова

Потоп на Вавилова
На улице Вавилова в Саратове утром 9 февраля снова потоп, произошла очередная авария на городском водопроводе.
Сети ООО «КВС» рвутся каждый день с завидной регулярностью. И так как это происходит на центральных улицах, последствия заметны многим горожанам и гостям города.
Сегодня утром, 9 февраля, затопило проезжую часть на пересечении улиц Вавилова и Университетская.
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