На региональных дорогах Саратовской области израсходовано 1 311 тонн противоледной смеси

Уборка снега

Сегодня, 9 февраля, в Саратовской области ожидается сильный снег, улицы накрыл туман с видимостью 500 метров, порывы южного ветра будут достигать 15-17 м/с.

На уборку региональных дорог от снега вышло 235 спецмашин. Дороги в Энгельсском районе убирают 19 снегоуборщиков, в Саратовском – 18 штук, в Вольском –на уборку вышли 16 машин, по 12 единиц техники было задействовано в Самойловском и Балашовском муниципалитетах. Ночной уборкой транзитных дорог в Саратове занималось 30 машин.

На дороги за ночь высыпали 1311 т реагентов, о чем сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

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