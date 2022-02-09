В Саратовской области коронавирус обнаружили еще у 1631 человек

На сегодня, 9 февраля, в Саратовской области коронавирус обнаружили еще у 1631 человека. Всего заразились 157590 жителей региона. Выздоровело с начала эпидемии 131579 человек, за сутки — 333. В стационарах остаются 1799 пациентов, на амбулаторном лечении — 18966.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 110;

- 7-14 лет — 195;

- 15-17 лет — 91;

- 18-29 лет — 135;

- 30-49 лет — 534;

- 50-64 лет — 348;

- 65 и старше — 218.

С пневмонией поступили 25 человек, с признаками ОРВИ — 1597, девять пациентов переносят болезнь без симптомов.

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