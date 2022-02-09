В Ленинском районе столкнулись две Газели

Фото: ГУ ГИБДД - Саратов

Вчера, 9 февраля, в Ленинском районе Саратова столкнулись две Газели, о чем информирует региональная Госавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 11:50. Она произошла напротив дома № 1 на Камской. Газ 477311, за рулем которого был 52-летний мужчина, столкнулся с Газ-2705 под управлением 35-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал 35-летний водитель Газели. Он доставлен в больницу.

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