В Поливановке отключили воду до вечера

Сегодня, 9 февраля, в Поливановке отключили холодную воду до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на линии водопровода по адресу Ново-автобусная, 38Б. На время ремонта прекращено холодное водоснабжение абонентов: 1-7 Ново-Автобусные тупик, Ново-Спортивная и Ново-Автобусная на участке от 1-го до 7-го Ново-Автобусного тупика.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 17:00.

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