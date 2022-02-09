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Общество9 февраля 2022 5:04

В аэроклубе имени Гагарина начнется строительство новой взлетно-посадочной полосы

Новые возможности получает санитарная авиация в регионе
Источник:kp.ru
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Реконструкцию аэроклуба Володин предложил начать еще пару лет назад

Реконструкцию аэроклуба Володин предложил начать еще пару лет назад

Планы по развития саратовского аэропклуба имени Гагарина раскрыл председатель ГД Вячеслав Володин.

Он напомнил, что первый этап реконструкции аэродрома в поселке Дубки уже завершен. На втором, который уже начался, будут построены гостиница и оборудованы места отдыха для приезжающих.

Теперь найдено решение и для третьего этапа - строительство новой взлетно-посадочной полосы с твердым покрытием начнется в ближайшее время.

По мнению Володина это открывает новые возможности для малой и санитарной авиации в регионе.

Напомним, сегодня, 9 февраля, отмечается День работника гражданской авиации России.

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