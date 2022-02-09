В аэроклубе имени Гагарина начнется строительство новой взлетно-посадочной полосы

Реконструкцию аэроклуба Володин предложил начать еще пару лет назад

Планы по развития саратовского аэропклуба имени Гагарина раскрыл председатель ГД Вячеслав Володин.

Он напомнил, что первый этап реконструкции аэродрома в поселке Дубки уже завершен. На втором, который уже начался, будут построены гостиница и оборудованы места отдыха для приезжающих.

Теперь найдено решение и для третьего этапа - строительство новой взлетно-посадочной полосы с твердым покрытием начнется в ближайшее время.

По мнению Володина это открывает новые возможности для малой и санитарной авиации в регионе.

Напомним, сегодня, 9 февраля, отмечается День работника гражданской авиации России.

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