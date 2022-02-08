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Происшествия8 февраля 2022 20:09

Саратовские школы во вторник 9 февраля начинают работу после очередных «минирований»

Источник:kp.ru
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После очередных "минирований" школы Саратова возвращаются к работе. Со вторника занятия возобновляются. Об этом поздно вечером 8 февраля сообщили в мэрии Саратова.

- По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, проверочные мероприятия в школах окончены. Завтра образовательные учреждения возвращаются к работе в штатном режиме, - сообщили в городской администрации.

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