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Происшествия8 февраля 2022 18:42

В Степном спасли мужчину, но не смогли помочь женщине после отравления угарным газом

Источник:kp.ru
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Днем 8 февраля в квартире дома на улице Маркса в поселке Степное Советского района нашли без сознания двух человек – 59-летнюю женщину и 63-летнего мужчину. Их обнаружила дочь женщины, которая пришла проведать мать и ее сожителя.

Вызванные на место ЧП медики скорой помощи уже ничем не смогли помочь женщине, но успели откачать и госпитализировать мужчину. У обоих врачи обнаружили признаки отравления угарным газом.

Следователем СК установили, что дом отапливался газовой котлом. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти женщины.

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