В Саратовской области за год конфисковали имущество коррупционеров всего на два миллиона рублей

Прокуратура подсчитала количество саратовских коррупционеров за прошлый год Фото: Олег ЗОЛОТО

Судами Саратовской области в 2021 году за совершение коррупционных преступлений осуждено к различным видам наказания 170 граждан. Уголовных штрафов назначено свыше 20 млн рублей, для возмещения ущерба наложен арест на восемь земельных участков, четыре дома, 83 квартиры, одно нежилое помещение, 18 легковых автомобилей, один грузовой, а также на деньги, лежащие на счетах коррупционеров в банках – один миллион рублей. Это в среднем чуть меньше, чем 25 тысяч рублей «на брата».

В такую же относительно небольшую сумму оценивается имущество, которое конфисковали за целый год у 81 коррупционера - более 2 млн рублей.

По данным прокуратуры области, которая провела анализ рассмотрения судами области уголовных дел о коррупции, в числе осужденных за коррупцию за 2021 год 10 глав муниципальных образований, 14 сотрудников органов внутренних дел, в том числе один следователь, судья арбитражного суда, заместитель заведующего отделением городского психоневрологического диспансера, ректор, 10 начальников почтовых отделений, два депутата местных представительных органов, два директора муниципальных учреждений культуры, директор государственного унитарного предприятия, арбитражный управляющий и другие.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.