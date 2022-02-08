Приехал помочь больному и сам попал на больничную койку: Водителя «скорой» прямо в машине избил буйный пациент в Саратове

Водителя скорой помощи избил ногами по голове пациент, которого он вез

Черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и, как результат, гипертонический криз получил водитель машины скорой помощи в Саратове «в благодарность» от пациента.

Во Фрунзенском районе водитель «скорой» приехал на вызов вместе с фельдшером, чтобы увезти 52-летнего пациента в больницу №5. Когда посадили его в машину, тот избил ногами водителя прямо в салоне спецмашины, причем – по голове.

В областном ГУ МВД сообщили, что на буйного пациента заведено административное дело о мелком хулиганстве и уголовное – о побоях.

С дебошира, которому медпомощь все-таки оказали, взяли подписку о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.