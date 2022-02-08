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Здоровье8 февраля 2022 15:13

Ольга Кожанова напомнила работающим саратовцам о важности удаленки

За неделю ОРВИ заразились 6 тысяч жителей региона
Наталия Калинина
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Сегодня, 8 февраля, глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова на корсовете напомнила работающим саратовцам о важности удаленки.

За прошедшую неделю в регионе было зафиксировано шесть тысяч случаев заражения ОРВИ. Общее количество простудившихся составляет 39 тысяч 700 человек в регионе. При этом темпы распространения заболевания немного снизились.

- Среди школьников темпы прироста заболеваемости снизились. Основную массу новых зараженных составляют взрослые, работающие люди. Поэтому очень важно соблюдать удаленный режим там, где это возможно, - заявила Ольга Кожанова.

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