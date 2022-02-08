В Саратовской области омикрон обнаружен у 106 взрослых и 28 детей

Ольга Кожанова

На сегодня, 8 февраля, в Саратовской области омикрон нашли у 106 взрослых и 28 детей. Всего зафиксировано 162 случая омикрона в регионе. Об этом сообщила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова в рамках очередного корсовета.

Среди зараженных омикроном 60 человек – это взрослые, 39 – пенсионеры, семь – студенты, а 28 – несовершеннолетние дети. Новый штамм почти полностью вытеснил предыдущие.

За последнюю неделю в Саратовской области зарегистрировано более девяти тысяч случаев новой коронавирусной инфекции. Это в два раза больше, чем в предыдущую неделю. При этом темпы распространения заболевания несколько сократились.

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