Родители Саратова почти в два раза чаще стали обращаться к репетиторам

За минувший год спрос на репетиторов в Саратове вырос на 45%. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщили специалисты «Авито. Услуги».

Больше всего жители региона запрашивают услуги репетиторов по русскому языку – спрос вырос на 61%. За занятие в среднем просят 400 рублей.

Второе место по востребованности у преподавателей математики – спрос вырос на 13%. А за один урок берут в районе 500 рублей.

Также жители города начали чаще обращаться к репетиторам по биологии и истории – на 51 и 31% соответственно.

Всё чаще саратовцы требуются в помощи преподавателей иностранных языков. Ожидаемо вырос спрос на английский – 38% (за урок 450 рублей), также пользуется популярностью и французский – количество запросов увеличилось на 42%.

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