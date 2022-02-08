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Здоровье8 февраля 2022 14:34

В Саратове на карантин закрыли еще две школы

Наталия Калинина
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С завтрашнего дня, 9 февраля, в Саратове на карантин закрываются еще две школы, где допустимый 20-процентный эпидпорог был превышен.

Продлевается карантин в школе №59 и Лицее прикладных наук

Часть классов вновь открыты в гимназии №3, №58, лицее №50, школах №5, № 8, №10,№ 38,№ 40,№ 60,№ 106, в селе Клещевка.

Вышли с карантина школы №48, №66 и Физико-технический лицей.

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