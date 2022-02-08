Романов: Бондаренко «давит на сострадание», когда к нему появились вопросы о доходах

Николай Бондаренко

Комиссия Саратовской областной думы в эти дни проверяет возможный факт нарушения депутатом Николаем Бондаренко двух федеральных и одного регионального законов. Сам Бондаренко прекрасно об этом осведомлен, в отличие от большинства его подписчиков в соцсетях. Председатель областной думы Александр Романов считает, что Бондаренко вводит в заблуждение своих зрителей и читателей, переводя вопрос своего личного обогащения в политическую плоскость и представляясь субъектом именно политического, а не антикоррупционного расследования.

- В области уже полтора года действует закон, который запрещает депутату использовать свой статус для получения дохода. Об этом законе и о том, какая ответственность наступает за нарушение запрета, хорошо знает каждый депутат областной Думы. Предполагаю, что записывая очередное видео, Бондаренко пытался сыграть на таком качестве наших людей, как сострадание, и перевести вопрос личного обогащения в политическую плоскость. Но он депутат. А значит, должен быть честным перед самим собой и перед людьми. Громкие слова, обвинение в политическом преследовании расцениваю как попытку манипулирования общественным мнением», – заявил председатель областной думы Александр Романов.

Профильная комиссия регионального парламента проводит проверку в отношении депутата областной Думы Николая Бондаренко по поводу достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатом за 2020 год. Основанием для проведения проверки послужило обращение прокуратуры области, которая выявила нарушения антикоррупционного законодательства.

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