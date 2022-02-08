Бусаргин: Хвалынский, Воскресенский районы и Шиханы плохо мобилизуют доходы

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Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел 8 февраля заседание комиссии по мобилизации доходов за 2021 год в Воскресенском и Хвалынском районе, а также в МО город Шиханы.

От них в областной бюджет пришло в ходе проверок 7,1 млн рублей. из них около пяти млн - погашенная задолженность по НДФЛ и имущественным налогам.

При этом заставили местных работодателей заключить трудовые договоры с 368 работниками. Выявлено только земельных участках, которые использовались не по целевому назначению и 202 объекта капитального строительства на которых владельцы «забыли» зарегистрировать права собственности.

- Муниципалитеты в целом демонстрируют далеко не лучшие показатели по мобилизации доходов. По многим направлениями они занимают одни из последних мест в области. Поставил задачу перед главами усилить работу, особенно в части земельного контроля, - написал Бусаргин в своем телеграм-канале по итогам заседания.

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