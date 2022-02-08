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Происшествия8 февраля 2022 13:51

У моста на «Радуге» поезд насмерть сбил пенсионера

На вид погибшему 85 лет
Наталия Калинина
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Сегодня, 8 февраля, у моста на «Радуге» Заводском районе Саратова было найдено тело пожилого мужчины. Предположительно, его сбил поезд.

Как сообщили в региональном минздраве, вызов поступил в 14:25. «Скорая» добралась до места за 15 минут, но медики могли только констатировать смерть мужчины.

На вид погибшему примерно 85 лет, у него были травмы не совместимые с жизнью. Специалисты полагают, что его сбил поезд.

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