Дети составили пятую часть зараженных коронавирусом в Саратовской области

Олег Костин
На сегодня, 8 февраля, дети составляют пятую часть новых зараженных коронавирусом в Саратовской области. Об этом сегодня, 8 февраля, в рамках очередного корсовета рассказал глава регионального Минздрава Олег Костин.
- Заболеваемость среди детей растет. В основном они заражаются среди членов семьи. Детский организм более остро реагирует на инфекцию из-за еще не развывшейся иммунной системы. Дети испытывают сильный кашель и отдышку, - рассказал Олег Костин.
Тяжелых пациентов среди детей на данный момент нет. Всего в регионе развернуто 218 детских коек.
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