На сегодня, 8 февраля, почти 500 жителей Саратовской области переносят коронавирус в тяжелой форме. Об этом рассказал в рамках очередного корсовета по коронавирусу глава регионального Минздрава Олег Костин.

На стационарном лечении остаются 1852 жителя региона, из них 499 на кислородной поддержке. к ИВЛ подключены 130 пациентов.

На амбулаторном лечении пребывают 17625 саратовцев.Напомним, в последние дни объемы госпитализации в регионе резко выросли. Всего развернуто 2233 койки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.