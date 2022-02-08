Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье8 февраля 2022 13:31

Жители Саратовской области стали на 70 процентов чаще попадать в больницу с коронавирусом

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Жители Саратовской области стали на 70 процентов чаще попадать в больницу с коронавирусом. Об этом сегодня, 8 февраля, в рамках очередного корсовета по коронавирусу рассказал глава регионального Минздрава Олег Костин.

За неделю количество госпитализируемых пациентов в регионе выросло на 70 процентов. За это время было развернуто 470 дополнительных коек в ковидных госпиталях. Всего в регионе функционируют уже 2233 койки.

Свободных коек в регионе осталось около 16 процентов. Напомним, совсем недавно их было в районе 30 процентов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.