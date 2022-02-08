Жители Саратовской области стали на 70 процентов чаще попадать в больницу с коронавирусом. Об этом сегодня, 8 февраля, в рамках очередного корсовета по коронавирусу рассказал глава регионального Минздрава Олег Костин.

За неделю количество госпитализируемых пациентов в регионе выросло на 70 процентов. За это время было развернуто 470 дополнительных коек в ковидных госпиталях. Всего в регионе функционируют уже 2233 койки.

Свободных коек в регионе осталось около 16 процентов. Напомним, совсем недавно их было в районе 30 процентов.

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