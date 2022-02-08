Вчера ночью, 7 февраля, в Саратове заключенные нанесли себе увечья лезвиями. УФСИН по региону сообщило о факте членовредительства.
Ночью несколько человек, содержащихся в камерах следственного изолятора, отказались выполнять требования сотрудников администрации. Свое несогласие с режимом они решили выразить, нанеся себе увечья лезвиями одноразовых станков. Сейчас состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
По факту произошедшего проводится проверка.
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