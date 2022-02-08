Жителям Саратова рассказали об ограничении парковки на вечер

В ночь с 8 на 9 февраля в Саратове с 20:00 до 6:00 вводится ограничение проезда и парковки по адресам:

- ул. Лунная от ул. Вишневая до ул. Саперная;

- ул. Рабочая от ул. Пугачева до ул. Астраханская.

Кроем того, завтра, 9 февраля, с 7:00 до 16:00 нельзя будет проехать или оставить машину по следующим адресам:

- ул. Антонова (малая) от дома №24А в сторону ул. Топольчанская;

- ул. Одесская вблизи к дому № 3.

Автомобили, мешающие уборке снега, будут забирать по следующим улицам:

- ул. Навашина;

- ул. Чернышевского от ул. 2-я Садовая до ул. 3-я Дегтярная;

- ул. Вольская от ул. Сакко и Ванцетти до ул. 53-й Стрелковой дивизии;

- ул. Белоглинская от ул. Вольская до ул. Чапаева;

- ул. Чапаева от ул. Белоглинская до ул. Бахметьевская;

- ул. Лермонтова от ул. Октябрьская до Обуховский пер.;

- ул. Дегтярная от ул. Чернышевского до ул. Б. Садовая;

- ул. 2-я Садовая от ул. Рахова до ул. Хользунова;

- ул. Мичурина.