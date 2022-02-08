Тротуар у Сенного завалили горой снега

Тротуар у Сенного в Саратове завалили горой снега. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщили горожане в социальной сети.

Как пишет Надежда Сергеева в группе «Типичный Саратов», пешеходная аллея для прогулок была завалена целой горой снега, что создает неудобство для жителей.

- По адресу Большая Горная, 341 пройти невозможно, - сообщила горожанка.

Снег в Саратове

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