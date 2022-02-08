Тротуар у Сенного завалили горой снега

Тротуар у Сенного в Саратове завалили горой снега. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщили горожане в социальной сети.
Как пишет Надежда Сергеева в группе «Типичный Саратов», пешеходная аллея для прогулок была завалена целой горой снега, что создает неудобство для жителей.
- По адресу Большая Горная, 341 пройти невозможно, - сообщила горожанка.
Снег в Саратове
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.