На сегодня, 8 февраля, в Саратовской области на карантин по ОРВИ отправили 100 школ, о чем сообщает региональное министерство образования.

На карантин из-за угрозы распространения ОРВИ и гриппа отправлены 100 школ, 10 детских садов и четыре профорганизации. Кроме того, закрыты 388 классов в 80 школах, а также 55 групп в 34 детских садах и 129 групп в 11 профорганизациях.

На карантин по коронавирусу отправился один класс в Саратове, а также пять групп в четырех детских садах в Саратове и восемь групп в трех профорганизациях.

С 1 по 9 февраля 2022 года студенты ВУЗов находятся на каникулах.

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