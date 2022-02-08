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Общество8 февраля 2022 11:27

На рынках в Энгельсе обнаружен опасный стекломой

Продукт имеет повышенное содержание метанола
Наталия Калинина
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На рынках в Энгельсе обнаружена опасная жидкость для очистки стекол, которая имеет повышенное содержание метанола. Об этом предупреждает администрация района со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей.

Речь идет о стеклоомывающей жидкости «Драйв комфорт». Ее изготовителем числится ООО «Пром Снаб», зарегистрированное по адресу Рязанская область, город Рыбное, улица 1-я Заводская, 15. Продукт не соответствующей требованиям санпина, а фирма ООО «Пром Снаб» по указанному адресу в реальности не существует.

Теперь опасную жидкость изымают с рынков.

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