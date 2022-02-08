В Волжский район пригнали дополнительную снегоуборочную технику

Сегодня, 8 февраля, депутат Государственной думы Николай Панков рассказал в своем Telegram-канале о чистке снега в Волжском районе Саратова.

Политик пишет, что продолжает вместе с местными жителями контролировать районную службу благоустройства. Вчера с сотрудниками МБУ продумали план работ – его разрабатывали, опираясь на названные горожанами адреса.

Сегодня приводят в порядок тротуары в совхозе Комбайн, на улицах Муленкова, Братьев Захаровых, Исаева и Федоровская. На второй Гусёлке техника расширяет проезжую часть.

- Крупные дороги района обрабатывают противогололедными материалами. Нужно больше внимания уделять расширению дорог. Чтобы жители не простаивали в пробках, и общественный транспорт мог беспрепятственно подъезжать к остановкам. В первую очередь это безопасность людей. Как уже говорил, важно начать вывоз скопившегося снега с обочин, - пишет Панкова.

На контроле держится и расчистка подходов к объектам соцсферы. Дополнительную технику пригнали для работы у 107 лицея, в парке Изумрудный и на Соколовой горе.

Резюмируя, Панков пообещал продолжить работу с службой благоустройства и продумывать ежедневные маршруты для снегоуборочной техники.

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