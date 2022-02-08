Врачи в Саратовской области получат 9,3 миллиона за телефонные консультации по омикрону

Медики в Саратовской области получат 9,3 миллиона за телефонные консультации по омикрону. Дополнительные средства выделены из федерального бюджета, соответствующий документ опубликован сегодня, 8 февраля, на портале правовой информации.

Всего правительство направляет 600 миллионов на премии врачам, консультирующим пациентов с омикроном по телефону. Дополнительно привлечь планируется не менее 2,5 тысячи медиков.

Саратовская область получит 9,3 миллиона рублей. Это сравнительно немало, потому что многие регионы получают в районе пяти миллионов рублей.

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