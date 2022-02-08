В Энгельсском районе закрыты на карантин семь школ

На сегодня, 8 февраля, в Энгельсском районе Саратовской области закрыты на карантин семь школ, о чем сообщает городская администрация.

Полностью закрыты семь образовательных учреждений, в которых 146 классов. Это «Образовательный центр» в поселке Карла Маркса, поселке Придорожный, поселке Бурный, селе Терновка, селе Шумейка, селе Узморье.

Кроме того, в 14 школах также на карантин отправлен 171 класс. Всего в муниципалитете на дистанционное обучение из-за угрозы ОРВИ также перешли 317 классов в 21 общеобразовательном учреждении.

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