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Общество8 февраля 2022 11:09

В Энгельсском районе закрыты на карантин семь школ

Наталия Калинина
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На сегодня, 8 февраля, в Энгельсском районе Саратовской области закрыты на карантин семь школ, о чем сообщает городская администрация.

Полностью закрыты семь образовательных учреждений, в которых 146 классов. Это «Образовательный центр» в поселке Карла Маркса, поселке Придорожный, поселке Бурный, селе Терновка, селе Шумейка, селе Узморье.

Кроме того, в 14 школах также на карантин отправлен 171 класс. Всего в муниципалитете на дистанционное обучение из-за угрозы ОРВИ также перешли 317 классов в 21 общеобразовательном учреждении.

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