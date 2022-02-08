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Общество8 февраля 2022 10:55

Жителя Заводского района отправили на принудительное лечение от туберкулеза

Наталия Калинина
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Жителя Заводского района Саратова отправляют на принудительное лечение от туберкулеза, об этом сообщает региональная прокуратура.

41-летний житель города состоит на учете в противотуберкулезном диспансере с августа 2018 года. Несмотря на неоднократные вызовы на прием к врачу, мужчина постоянно уклоняется от обследования и лечения. При этом он страдает открытой формой заболевания и представляет опасность для окружающих.

Благодаря вмешательству прокурора, больного направили на принудительное обследование и лечение.

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