Жителя Заводского района отправили на принудительное лечение от туберкулеза

Жителя Заводского района Саратова отправляют на принудительное лечение от туберкулеза, об этом сообщает региональная прокуратура.

41-летний житель города состоит на учете в противотуберкулезном диспансере с августа 2018 года. Несмотря на неоднократные вызовы на прием к врачу, мужчина постоянно уклоняется от обследования и лечения. При этом он страдает открытой формой заболевания и представляет опасность для окружающих.

Благодаря вмешательству прокурора, больного направили на принудительное обследование и лечение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.