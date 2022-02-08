Ровенский район

В Ровенском районе выбрали кандидатов на пост главы муниципалитета. Сегодня, 8 февраля, прошло заседание конкурсной комиссии, о чем сообщает министерство по делам территориальных образований Саратовской области.

В конкурсе участвовали четыре человека. Собрание района рассмотрело кандидатуры первого заместителя главы Ровенской администрации Василия Котова и начальника отдела сельского хозяйства администрации Алексея Князевского.

В конкурсную комиссию вошли министр по делам территориальных образований региона Сергей Зюзин, председатель контрольно – аналитического комитета Наталия Фоменкова, а также депутат региональной облдумы Станислав Денисенко.

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