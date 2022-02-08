Сегодня, 8 февраля, в Балашове из-за забитого дымохода загорелся многоквартирный дом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
Возгорание заметили в 4:50, горел четырехквартирный на улице Степана Разина. Сгорела кровля дома, а также полностью выгорела одна из квартир. Причина пожара на данный момент уточняется.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На тушение выезжали три расчета.
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