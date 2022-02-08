Трое военных в Саратове пытались похитить человека, об этом сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.

Контрактника старшего сержанта Дмитрия Сон обвиняют в похищении человека. Сон вместе с сослуживцами Владианом Барышевым и Гайбатом Малаевым решили вымогать деньги. Они познакомились в Интернете с молодым человеком и назначили ему встречу, а затем потребовали передать им 15 тысяч рублей. Получив отказ, они затолкали потерпевшего в машину и вывезли в безлюдное место. Там мужчина согласился передать им деньги, а затем смог сбежать и обратиться в полицию. Подозреваемых в тот же день задержали.

В ходе предварительного следствия Малаев и Барышев полностью признали свою вину и свидетельствовали против Дмитрия Сон. Теперь они ожидают суда.

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