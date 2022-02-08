На публичных слушаниях единогласно поддержали объединение части Татищевского района с Саратовом

Сегодня, 8 февраля, было принято решение объединить Сторожевское муниципальное образование Татищевского района с Саратовом. В публичных слушаниях приняли участие более 30 человек.

- Объединение позволит аккумулировать имеющиеся финансовые и экономические ресурсы в едином бюджете, привлечь инвесторов, создать новые рабочие места. Появится возможность создать скоординированную систему транспортного обеспечения и предоставления социальных услуг, - прокомментировал происходящее замглавы саратовской мэрии Алексей Никитин.

Проголосовали единогласно. Осталось дождаться решения саратовских городского и областного парламентов.

Напомним, 1 января 2022 года облцентр присоединил весь Саратовский район. Тогда город стал вторым по площади в России и Европе.

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