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Происшествия8 февраля 2022 10:02

Главврача стоматологии в Саратове подозревают в получении крупной взятки от подчиненного

Делом занялись следователи СК
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Саратовские следователи завели уголовное дело на бывшего главного врача одной из городских стоматологий. Медика подозревают в получении особо крупной взятки, сообщает сегодня, 8 февраля, пресс-служба регионального СУ СК.

По предварительным данным, в период с 1 сентября до 31 октября 2018-го врач получил от одного из своих подопечных более миллиона рублей. Незаконное вознаграждение злоумышленник получил за совершение некоторых действий в отношении взяткодателя, которые по должности были в компетенции мужчины, а также за попустительство и покровительство в работе.

Обвиняемого вычислили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства. Расследование продолжается.

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