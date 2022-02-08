Главврача стоматологии в Саратове подозревают в получении крупной взятки от подчиненного

Саратовские следователи завели уголовное дело на бывшего главного врача одной из городских стоматологий. Медика подозревают в получении особо крупной взятки, сообщает сегодня, 8 февраля, пресс-служба регионального СУ СК.

По предварительным данным, в период с 1 сентября до 31 октября 2018-го врач получил от одного из своих подопечных более миллиона рублей. Незаконное вознаграждение злоумышленник получил за совершение некоторых действий в отношении взяткодателя, которые по должности были в компетенции мужчины, а также за попустительство и покровительство в работе.

Обвиняемого вычислили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства. Расследование продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.