Мост в Аткарске

В Аткарске выделят 70 миллионов на ремонт железнодорожного моста, об этом информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Строительство планируется закончить до конца 2022 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас на путепроводе действует ограничение веса в 11 тонн. После реконструкции его смогут снять.

Скоро планируется также организовать тендер на ремонт другого моста в районе – через реку Аткара по улице Телефонная. Заключены контракты на ремонт дорог «Аткарск - Песчанка», «Калининск - Широкий Уступ - Екатериновка», «Пугачев - Перелюб», подъезд к селу Новая Елюзань – село Комсомольское.

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