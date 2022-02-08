ЖК Победа

Дольщикам ЖК «Победа» выплатили более 300 миллионов рублей компенсаций. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Выплаты компенсаций осуществляются за счет фонда ДОМ.РФ и стали возможны при поддержке Вячеслава Володина. В очередь поставлены 298 граждан. На счета 157 дольщиков уже отправлено 337,7 миллионов рублей.

Для получения выплат дольщикам можно обратиться в кол-центр по телефону 8 800 7007 214 или на сайт Фонда.

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