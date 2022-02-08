В Заводском районе автобус столкнулся с бензовозом

Фото с места ДТП
Сегодня утром, 8 февраля, в Заводском районе Саратова автобус столкнулся с бензовозом. Об этом сообщает очевидец в социальной сети.
Как пишет Лилия Юдина в группе «Заводской Online Саратов», на повороте перед базой отдыха «Водник» столкнулись автобус и бензовоз.
В ГИБДД региона уточнили, что пострадавших в ДТП не было, автобус только слегка поцарапало. Однако пассажирам пришлось идти на работу пешком в тумане.
Утро начинается не с кофе...
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