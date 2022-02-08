В Заводском районе автобус столкнулся с бензовозом

Фото с места ДТП

Сегодня утром, 8 февраля, в Заводском районе Саратова автобус столкнулся с бензовозом. Об этом сообщает очевидец в социальной сети.

Как пишет Лилия Юдина в группе «Заводской Online Саратов», на повороте перед базой отдыха «Водник» столкнулись автобус и бензовоз.

В ГИБДД региона уточнили, что пострадавших в ДТП не было, автобус только слегка поцарапало. Однако пассажирам пришлось идти на работу пешком в тумане.

Утро начинается не с кофе...

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