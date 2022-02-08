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Здоровье8 февраля 2022 8:20

В Саратовской области от коронавируса умерли еще семь человек

Наталия Калинина
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В Саратовской области от коронавируса умерли еще семь человек, сегодня, 8 февраля, такие данные опубликовал оперштаб.

За прошедшие сутки в регионе от коронавируса умерли семь человек: три женщины и четверо мужчин в возрасте от 60 до 86 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 5415 саратовцев.

Напомним, всего коронавирусом заразились 155 959 саратовцев.

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