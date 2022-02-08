Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 февраля 2022 8:10

Дома в Елшанке остались без воды до вечера

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 8 февраля, дома в Елшанке в Саратове остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на водопроводных коммуникациях по адресу Стахановская, 6. На время работ прекращена подача воды для абонентов по адресам Стахановская, 1-16; 1-2 Степные; Московское шоссе, 24-30.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 18:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.