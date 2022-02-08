Дома в Елшанке остались без воды до вечера

Сегодня, 8 февраля, дома в Елшанке в Саратове остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на водопроводных коммуникациях по адресу Стахановская, 6. На время работ прекращена подача воды для абонентов по адресам Стахановская, 1-16; 1-2 Степные; Московское шоссе, 24-30.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 18:00.

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