Дома в Елшанке остались без воды до вечера

Сегодня, 8 февраля, дома в Елшанке в Саратове остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».
Авария произошла на водопроводных коммуникациях по адресу Стахановская, 6. На время работ прекращена подача воды для абонентов по адресам Стахановская, 1-16; 1-2 Степные; Московское шоссе, 24-30.
Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 18:00.
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