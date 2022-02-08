Эвакуация школы

Сегодня, 8 февраля, в Саратове вновь эвакуируют школы. Администрация города сообщает о новом сбое в работе образовательных учреждений.

- В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий школ города образовательный процесс сегодня прерывается, - пишут в мэрии.

Это означает, что сообщение об угрозе теракта вновь помешало детям пойти на занятия.

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