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Происшествия8 февраля 2022 7:34

В Саратове вновь эвакуируют школы

Эпопея с отменой занятий продолжается
Наталия Калинина
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Эвакуация школы

Эвакуация школы

Сегодня, 8 февраля, в Саратове вновь эвакуируют школы. Администрация города сообщает о новом сбое в работе образовательных учреждений.

- В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий школ города образовательный процесс сегодня прерывается, - пишут в мэрии.

Это означает, что сообщение об угрозе теракта вновь помешало детям пойти на занятия.

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