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Происшествия8 февраля 2022 6:33

Житель Базарного Карабулака напал на приятеля с копьем

Агрессору вынесен приговор
Наталия Калинина
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Житель Базарного Карабулака напал на приятеля с копьем и нанес ему «легкий вред здоровью». Прокуратура Саратовской области сообщает о вынесении приговора.

Инцидент произошел 7 сентября 2021 года во дворе дома на улице Чернышевского в поселке. 46-летний местный житель и его знакомый там выпивали. В какой-то момент собутыльники поссорились. 46-летний злоумышленник поднял с земли деревянную палку с металлическим наконечником и дважды ударил оппонента по голове.

За такое проявление агрессии суд назначил жителю Базарного Карабулака 160 часов обязательных работ.

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