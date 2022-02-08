Житель Базарного Карабулака напал на приятеля с копьем и нанес ему «легкий вред здоровью». Прокуратура Саратовской области сообщает о вынесении приговора.

Инцидент произошел 7 сентября 2021 года во дворе дома на улице Чернышевского в поселке. 46-летний местный житель и его знакомый там выпивали. В какой-то момент собутыльники поссорились. 46-летний злоумышленник поднял с земли деревянную палку с металлическим наконечником и дважды ударил оппонента по голове.

За такое проявление агрессии суд назначил жителю Базарного Карабулака 160 часов обязательных работ.

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