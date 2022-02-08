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Происшествия8 февраля 2022 6:04

Мужчина пострадал при столкновении иномарок в Ленинском районе

Наталия Калинина
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Фото: ГУ ГИБДД. Саратов

Фото: ГУ ГИБДД. Саратов

Вчера, 7 февраля, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадал мужчина. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария была зафиксирована в 17:10 напротив дома № 1а по улице Буровая. Автомобиль SsangYong, за рулем которого был 32-летний мужчина, столкнулся с Hyundai Matrix под управлением 55-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Hyundai Matrix получил травмы и попал в больницу.

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