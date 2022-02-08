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Общество8 февраля 2022 5:57

На уборку улиц в Саратове вышли 5964 рабочих

Ночью дороги чистили 307 спецмашин
Наталия Калинина
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Уборка снега

Уборка снега

Сегодня, 8 февраля, почти шесть тысяч рабочих и более 550 спецмашин задействованы в уборке снега в Саратове. Прошлой ночью дороги чистили 307 спецмашин.

На уборку улиц и дворов в Саратове вышли 5964 рабочих и 558 единиц техники. Дороги федерального, регионального и местного значения чистят от снега 262 спецмашины.

В уборке дворов задействованы 1753 коммунальщика и 108 машин спецтехники. На объекты социальной сферы вышли 89 машин и 818 технических сотрудников, а на объекты торговли – 99 машин спецтехники и 3122 рабочих.

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